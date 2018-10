Borsa: Europa in cauto rialzo

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Le Borse europee proseguono in stabile rialzo, malgrado i futures su Wall Street negativi, con gli investitori che guardano alla stagione delle trimestrali e prendono atto dei dati dell'indice Pmi manifatturiero. Sullo sfondo i timori per le tensioni commerciali tra Usa e Cina ed il nuovo attacco di Donald Trump al presidente della Fed, Jerome Powell. L'euro è in calo sul dollaro a 1,1420 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Avanzano Parigi (+0,6%) e Londra (+0,4%) mentre sono piatte Francoforte e Madrid (+0,08%). Performance positiva per le tlc (+0,8%) dove sono in rialzo Deutsche Telecom (+1,5%), Orange (+1%), Swisscom (+1,4%) e Vodafone (+0,5%).

Positivi anche gli energetici (+0,5%) dove si mettono in mostra Enagas (+1%), Shell (+0,4%) e Total (+0,2%). In calo il comparto finanziario (-0,1%) dove è in rosso Deutsche Bank (-4,3%), dopo i conti del trimestre in calo, Credit Suisse e Societe Generale (-1,2%), Bnp (-0,8%), Banco Santander (-0,5%).