Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Le Borse europee tentano il recupero con i listini che avviano le contrattazioni in rialzo.

Gli investitori guardano alla stagione delle trimestrali ed alle vicende legate alle tensioni commerciali tra Usa e Cina. E sullo sfondo il nuovo durissimo attacco di Donald Trump al numero uno della Fed, Jerome Powell, definito in una intervista al Wall Street Journal "una minaccia" per la crescita dell'economia americana". L'euro è in calo sul dollaro a 1,1461 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,4%. In positivo Francoforte (+0,22%) e Parigi (+0,57%) e Madrid (+0,47%). Piatta Londra (+0,01%).