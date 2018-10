Borsa: Asia chiude contrastata

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Borse asiatiche contrastate in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali.

Gli investitori guardano anche all'evolversi della situazione circa le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Tokyo (+0,37%) archivia la seduta in rialzo. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 112,50, mentre avanza sulla moneta unica, assestandosi poco sotto quota 129. A contrattazioni ancora aperte in calo Hong Kong (-0,30%), Shanghai (+0,1%), Shenzhen (-0,5%), Seul (-0,4%) e Mumbai (+0,4%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati relativi all'indice Pmi manifatturiero e dei servizi preliminari per l'eurozona, Francia e Germania e Usa. Per l'Italia attesi dati sulla bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti attesa per i dati sulle scorte settimanali di petrolio, e le vendite di abitazioni nuove. Stasera previsto il beige book della Fed.