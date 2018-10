Aurora, fatturato raddoppiato in 5 anni

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Un'azienda familiare con una cinquantina di dipendenti che in 5 anni ha raddoppiato il fatturato e quintuplicato il risultato d'esercizio e che ha un obiettivo, "raddoppiare ancora il fatturato nei prossimi 5 anni". Parla di "un'impresa in crescita che guarda al futuro con ottimismo" Cesare Verona, presidente e amministratore delegato di Aurora, storica azienda torinese leader nella produzione e vendita di strumenti per la scrittura, ma anche di pelletteria, orologi e carta, che si prepara a festeggiare il suo centenario.

"Passare un traguardo come i primi 100 anni è un orgoglio e un privilegio", sottolinea Verona che guarda già al futuro e alle sfide dei prossimi 100 anni. "Le sfide - spiega - sono continuare a crescere e ad aumentare la presenza sui mercati internazionali continuando però a mantenere anche le nostre quote di mercato in Italia". Oggi, infatti, Aurora è passata dall'essere una realtà che puntava principalmente al mercato nazionale a un'impresa sempre più votata all'export.