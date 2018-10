Tap: vicepremier Albania, è importante

(ANSA) - BARI, 23 OTT - Tap è "un investimento molto importante per l'Albania perché ci ha messo nella mappa europea della comunicazione per il gas e credo che sia una possibilità anche per l'Italia di investire in Albania". Lo ha detto a Bari il vicepremier albanese Senida Mesi, che oggi e domani visiterà alcune aziende baresi nell'ambito di una missione organizzata da Confindustria Bari e Bat e Confindustria Albania per rafforzare i rapporti d'affari fra le imprese delle due sponde dell'Adriatico. Due giorni fa in Albania è stato inaugurato il cantiere dell'ultimo tratto dei lavori per la realizzazione della condotta sottomarina del gasdotto Tap, che parte dell'Azerbaijan e approderà in Puglia. Per la vicepremier albanese Mesi bisogna "far sì che questo investimento si prolunghi e dia efficienza reciproca nelle due regioni"