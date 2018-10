Lo spread tra Btp e Bund, dopo aver aperto a 310 punti, scivola sotto i 300, a 298, sugli schermi Bloomberg. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,42%.

Avvio in forte calo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che ha iniziato le contrattazioni in ribasso dell'1,07% a 18.762 punti.