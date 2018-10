Kering: nel terzo trimestre Gucci +35,1%

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Continua la crescita di Kering. Il colosso francese del lusso nel terzo trimestre dell'anno ha registrato ricavi consolidati per 3.402 milioni di euro, in aumento del 27,6% (+27,5% a perimetro e cambi costanti). Una crescita che deve molto al 'campione' della scuderia, Gucci, che ha registrato vendite per 2.096 milioni di euro, con un salto del 34,9% (+35,1% a perimetro comparabile). "La nostra crescita, il cui ritmo non ha precedenti nel settore del lusso, è solido, ben bilanciato e sostenuto in tutte le regioni e canali di distribuzione - ha detto François-Henri Pinault, Presidente e A.d. -. Al di là degli sviluppi a breve termine, sappiamo che la crescita secolare del mercato del lusso, ma in particolare i nostri fondamentali solidi e la disciplina con cui implementiamo la nostra strategia continueranno a supportare la nostra sovraperformance operativa e finanziaria".