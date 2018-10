Di Maio, non arrivano cavallette

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Non aderisco a questa politica del terrorismo psicologico per la quale adesso con questa bocciatura arriveranno le cavallette. Avremo tutto il tempo di interloquire e dialogare con l'Ue. Noi siamo forti delle nostre ragioni. Mi hanno insegnato che quando aiuti la gente e sei nel giusto vai avanti". Cosi' il vice premier Luigi Di Maio intervistato durante la trasmissione Di Martedì. "Avevano già detto che non andava bene prima ancora che il governo la scrivesse. Non mi meraviglia".