Borsa:Europa in calo con Ny,Milano -0,8%

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Le Borse europee si confermano pesanti dopo l'apertura in forte calo di Wall Street. La peggiore resta Francoforte che lascia sul terreno il 2,4% con la Bayer che cede il 9% dopo la condanna negli Usa per gli effetti di un diserbante a base di glifosato che avrebbe causato la grave malattia di un giardiniere in California.

Parigi cede l'1,49%, Londra l'1,1% e Milano lo 0,80% dopo che l'Ue ha bocciato la manovra. Mentre lo spread è in area 310 punti base. L'Europa risente del crollo delle Borse asiatiche. Tanti i fattori che consigliano cautela, dal rallentamento della Cina alle tensioni commerciali, dalle crisi dei mercati emergenti alle tensioni geopolitiche in Arabia Saudita. A Piazza Affari si conferma il buon passo di Mediaset (+3,23%) e di Luxottica (+2,44%) mentre vanno male le banche con Bper (-2,9%), Mps (-3,22%) e Creval (-3,44%).