(ANSA) - NEW YORK, 23 OTT - Apertura in forte calo per Wall Street. Il Dow Jones perde l'1,71% a 24.891,74 punti, il Nasdaq cede l'1,96% a 7.318,32 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,65% a 2.710,75 punti.