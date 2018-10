Borsa: Milano migliora con Europa

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Piazza Affari prova ancora una volta a risalire la china, con il Ftse Mib che riduce il ribasso allo 0,4% e si conferma il miglior listino d'Europa in una giornata negativa per tutti i mercati azionari. Maglia nera del Vecchio Continente resta Francoforte (-1,7%), che precede Parigi (-1,2%) e Londra (-0,7%). Lo spread Btp-Bund resta a quota 300 in attesa del verdetto della Commissione Ue sulla manovra italiana.

Le Borse risentono delle tensioni globali, dalla frenata della Cina alla guerra commerciale, fino al caso Khashoggi e allo scontro tra Italia e Ue sul bilancio. Piazza Affari riduce le perdite grazie al rimbalzo di Mediaset (+3,2%), allo scatto di Luxottica (+1,8%) dopo i conti e alla buona intonazione di Atlantia (+1,26%), mossa dalla speculazione dopo la scomparsa di Gilberto Benetton. Bene anche UnipolSai (+0,8%) e Intesa (+0,5%) mentre continuano a soffrire Mps (-2,6%), Carige (-2%) e Banco Bpm (-1,7%). In fondo al listini si collocano Stm (-4,9%), Saipem (-3,4%) e Moncler (-3,3%).