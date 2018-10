Borsa: Milano in calo con banche,energia

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Ancora una seduta in calo per Piazza Affari che comunque, a dispetto dell'Europa sui minimi da 21 mesi, contiene le perdite nonostante l'attesa bocciatura della manovra da parte della Commissione europea. Rimbalza Mediaset +2,96%) e corre Luxottica (+2,96%) in scia alla trimestrale. Così come Fca (+1,27%) che gode ancora dell'onda lunga della cessione di Magneti Marelli. Con lo spread tra btp e bund che sfiora i 318 punti, soffrono i bancari con Mps che lascia sul terreno il 3,65%, Bper il 2,16%, Carige il 2% mentre tengono Intesa Sanpaolo (+0,03%), Ubi (-0,22%) e Unicredit (-0,28%). Tra le flessioni maggiori poi l'energia con Tenaris (-3,94%) e Saipem (-4,95%) e male la moda con Moncler (-4,10%), le ultime due alla vigilia dei conti del trimestre. Fuori dal paniere si piega ancora Astaldi (-9,26%) alla ricerca di un 'cavaliere bianco' dopo l'ammissione al concordato preventivo da parte del Tribunale di Roma.