Borsa: Europa chiude in forte calo

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Seduta da dimenticare per le Borse europee che in scia alle Piazze asiatiche e a Wall Street chiudono in calo deciso. Francoforte lascia sul terreno il 2,17% con il Dax a 11.274 punti. Parigi perde l'1,69% con il Cac 40 a 4.967 punti. Londra cede l'1,24% con il Ftse 100 a 6.955 punti.