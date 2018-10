Uber: Wsj, lancio consegne cibo con droni nel 2021

(ANSA) - NEW YORK, 22 OTT - Consegne di cibo a domicilio con droni a partire dal 2021. E' l'ambizioso obiettivo di Uber, a caccia di un manager che possa aiutarla a rendere operativi i droni per le consegne il prossimo anno, con il lancio commerciale su piu' mercati nel 2021. Lo riporta il Wall Street Journal.

Uber ha pubblicato sul proprio sito l'annuncio per il 'manager dei droni', che dovra' assicurare ''operazioni di volo sicure, legali ed efficienti''. L'annuncio e' pero' stato rapidamente rimosso dopo le richieste di chiarimenti avanzate dal Wall Street Journal: un portavoce precisa che l'annuncio ''non riflette a pieno il nostro programma, che e' ancora nelle fasi iniziali''. (ANSA).