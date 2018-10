Spread Btp/Bund torna a un passo da 300 punti base

Lo spread fra Btp e Bund sfiora nuovamente i 300 punti base dopo un calo stamani fino a 282: il differenziale segna 299, con un rendimento al 3,45% (venerdì lo spread Btp-Bund aveva chiuso a 301).



Dopo il downgrade del rating decretato da Moody's, gli analisti si attendevano un rimbalzo perché è stato risparmiato all'Italia un declassamento a 'spazzatura'.



Le Borse europee si mostrano positive in scia al buon andamento dei listini asiatici con ulteriori stimoli all'economia cinese. Ma è l'Italia che resta sempre l'osservato speciale con le tensioni tra Roma e Bruxelles sulla manovra di bilancio. Piazza Affari, partita di buon passo e arrivata a guadagnare fino al 2%, toglie il piede dall'acceleratore e il Ftse Mib scivola a +0,7% (19.213 punti) con lo spread che torna ad un passo dai 300 punti base mentre Moscovici ribadisce avvertire che il deficit strutturale è troppo elevato. Tutto questo con Moody's che ha risparmiato all'Italia un declassamento a 'spazzatura', rispettando le attese del mercato. A Milano resta comunque l'evidenza di Ferragamo (+7,09%) e Fca (+5,18%). Azzerano invece i rialzi gran parte delle banche con Ubi +0,25% e Mps che cede lo 0,41%. L'unica che resiste è Intesa (+1,65%). Tra gli altri listini Francoforte sale dello 0,73%, Parigi dello 0,46%. Londra è più cauta a +0,16% in attesa che si definiscano i contorni della Brexit.



Savona, spread a 300, secondo me sta intervenendo Draghi - "Oggi ho visto che lo spread é a 300 punti. Sono convinto che Mario Draghi stia intervenendo". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, nel corso dell'incontro Europa si / Europa no. "Non ho mai visto - ha aggiunto - una speculazione che si ferma dopo qualche centesimo".



Asia rimbalza con Cina - Le Borse di Asia e Pacifico in rialzo in avvio di settimana sulla scia di ulteriori stimoli all'economia cinese. Un possibilità che contribuisce a compensare le preoccupazioni geopolitiche su Arabia Saudita l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, Italia e Brexit. Volano le Piazze cinesi, in perdita di oltre il 25% da inizio anno, dopo che il presidente Xi Jinping ha rinnovato il "deciso" sostegno a favore del settore privato. Shanghai sale del 4,49% e si porta sui massimi da tre anni, Shenzhen del 4,84%, Hong Kong del 2,2% confermando il passo di venerdì scorso. Rialzo più contenuto per Tokyo (+0,37%) e Seul (+0,29%). In rosso Sydney (-0,58%).