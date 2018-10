Consob, solo un italiano su tre ha prodotti finanziari

Non è facile il rapporto tra la finanza e gli italiani, che, cifre alla mano, appaiono piuttosto diffidenti. Solo il 29% delle famiglie, secondo il 'Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane per il 2018' presentato oggi a Roma all'Auditorium di via Monteverdi, possiede almeno un prodotto o uno strumento finanziario. Una scelta, quella di chi investe, dovuta ad un atteggiamento personale più aperto al mondo della finanza grazie a "maggiori conoscenze finanziarie e abilità di calcolo", si legge nel rapporto. Gli italiani che investono in prodotti finanziari hanno anche maggiori "attitudini personali quali, ad esempio, la propensione all'uso di informazioni numeriche, la propensione al ragionamento impegnativo sul piano cognitivo, l'ottimismo, la fiducia e la tolleranza alle perdite nel breve termine)".