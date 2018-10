Borsa:Milano +0,7% con replica Tria a Ue

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Piazza Affari a metà giornata si mostra nervosa mentre il Tesoro ha inviato all'Ue la lettera di risposta ai rilievi sulla manovra. Il Ftse Mib guadagna lo 0,7% a 19.222 punti con lo spread tra btp e bund che si muove in area 296 punti base. Deboli le banche con Mps che cede lo 0,66%, Banco Bpm l'1,06%, Bper lo 0,14%, Mediobanca lo 0,48%. Per il resto prosegue il buon passo di Ferragamo (+8%) sui massimi da due anni e di Fca (+5,2%) che ha ceduto a Magneti Marelli a Calsonic Kansei, società del settore automotive nata in Giappone. Un rialzo che contagia anche Exor (+2,28%) e Cnh (+1,16%). Tra i titoli sotto la lente Banca Generali guadagna l'1% che ha formalizzato un'offerta vincolante per l'acquisizione del 100% di Nextam Partners. Acquisti poi su Tim (+1,97%), Generali (+1,67%), Poste (+1,53%). Deboli Recordati (-0,03%), Mediaset (-0,08%), Snam (-0,33%).