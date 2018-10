Borsa: Milano +1,15% con banche, Fca

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Piazza Affari conferma l'intonazione positiva con il Ftse Mib che pero' si sgonfia e lima ad un +1,15% (19.294 punti). Un rimbalzo atteso dagli analisti dopo il mancato declassamento a 'junk' (spazzatura) da parte di Moody's del rating sovrano italiano, che è stato solo tagliato a Baa3 (un gradino sopra) e con outlook stabile. In luce Fca (+4,26%) in scia alla cessione di Magneti Marelli a Calsonic Kansei. Vola Ferragamo (+6,88%), sui massimi da due anni. E corrono le banche con Carige (+3,92%), Ubi (+2,5%), Banco Bpm (+1,5%), Bper (+2,3%), Mps (+2,64%) Intesa Sanpaolo (+1,98%) e Unicredit (+1,16%). Banca Generali, che ha annunciato un'offerta su Nextam, guadagna l'1,6 per cento. Bene poi Poste (+2,78%) e Tim (+2,29%). Tra gli altri titoli poco mossa Ferrari (-0,10%) all'indomani della vittoria di Raikkonen al Gp degli Stati Uniti. Sugli stessi livelli Leonardo (+0,16%), Tenaris (-0,25%), Saipem (-0,31%). Cedono invece Recordati (-1,06%) e Luxottica (-0,56%) nel giorno della trimestrale.