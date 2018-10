Borsa: Asia rimbalza, occhi su Italia

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Le Borse di Asia e Pacifico in rialzo in avvio di settimana sulla scia di ulteriori stimoli all'economia cinese. Un possibilità che contribuisce a compensare le preoccupazioni geopolitiche su Arabia Saudita l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, Italia e Brexit. Volano le Piazze cinesi, in perdita di oltre il 25% da inizio anno, dopo che il presidente Xi Jinping ha rinnovato il "deciso" sostegno a favore del settore privato. Shanghai sale del 4,49% e si porta sui massimi da tre anni, Shenzhen del 4,84%, Hong Kong del 2,2% confermando il passo di venerdì scorso. Rialzo più contenuto per Tokyo (+0,37%) e Seul (+0,29%). In rosso Sydney (-0,58%). Sul fronte europeo occhi sull'Italia dopo il downgrade del rating decretato da Moody's. Gli analisti si attendono un rimbalzo perché è stato risparmiato all'Italia un declassamento a 'spazzatura', rispettando le attese del mercato.