Società ingegneria +15% fatturato estero

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il fatturato estero delle società di ingegneria, architettura e consulenza italiane è in crescita del 15% nel 2018 dopo l'incremento del 22% dello scorso anno. Sono le stime del Rapporto estero Oice-Confindustria, elaborato con il Cer-Centro Europa Ricerche e presentato all'agenzia Ice. Al di fuori dell'Italia (dove si concentra il 60,2% degli ordini per valore nel 2018), l'Asia è il principale mercato di attività (con il 24,8% degli ordini) seguito dall'Unione Europea (3,9%).

Il rapporto si basa su un campione di 143 aziende (un terzo delle associate Oice) delle quali 58 sono attive sui mercati esteri. In particolare operano oltre confine la totalità delle imprese con più di 250 dipendenti e il 28% delle aziende con meno di dieci dipendenti. I principali settori dove lavorano sono l'energia (con il 29% degli ordini per valore nel 2018), i trasporti (25%) e le costruzioni (19%).