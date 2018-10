Petrolio:resta debole a 68,78 dollari

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il prezzo del petrolio resta debole e manca il rimbalzo, all'avvio dei mercati, dopo lo scivolone di ieri, giovedì. Il greggio ignora le tensioni in Medio Oriente fra Turchia e Arabia Saudita e le prossime sanzioni per l'Iran e sconta i dati sulle scorte USa, superiori al previsto diffusi in settimana. Il Wti del Texas scambia così a 68,78 dollari al barile con un lieve rialzo di 10 centesimi mentre il Brent segna 79,45 dollari, +12 centesimi.