Manovra:Bankitalia, occhi a fiducia

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "L'efficacia delle politiche di bilancio nel sostenere l'economia dipenderà anche dal mantenimento della fiducia dei risparmiatori e degli investitori nei confronti del percorso di risanamento delle finanze pubbliche". E' quanto afferma la Banca d'Italia nel bollettino economico secondo cui "La manovra determinerebbe, nelle valutazioni ufficiali, un significativo stimolo all'economia" e "l'effettiva intensità di questi effetti dipenderà dal disegno, dalla tempistica e dalle modalità di attuazione delle misure. E intanto rallenta l'economia italiana. Secondo le stime della Banca d'Italia, il Pil nel terzo trimestre "sarebbe cresciuto in termini congiunturali dello 0,1%, rallentando rispetto ai tre mesi precedenti". In primavera il Pil è salito dello 0,2% in termini congiunturali.