Cina:Banca centrale rassicura mercati

(ANSA) - PECHINO, 19 OTT - Le prime tre autorità finanziarie in Cina muovono per rassicurare le Borse, in "rosso" di oltre il 25% da inizio 2018: Yi Gang, governatore della People's Bank of China, ha detto che i governi locali sono incoraggiati su misure per allentare le tensioni sul credito. Secondo Guo Shuqing, a capo della China Banking and Insurance Regulatory Commission, la performance dei listini non riflette i fondamentali economici.

Per Liu Shiyu, della China Securities Regulatory Commission, il governo centrale sosterrà quelli locali con nuovi fondi.