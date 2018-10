Cambi:euro in rialzo a 1,14 dollari

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Avvio in rialzo per l'euro. La moneta unica scambia a 1,1469 dollari con una crescita dello 0,13%. In Asia dove la Banca centrale della Cina è intervenuta per calmare i mercati dopo i dati sul Pil peggiore delle attese, lo yuan è a 6,93, ai minimi dal gennaio 2017, mentre lo yen giapponese cede lo 0,2% a 112,48.