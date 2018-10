Borsa:Asia chiude contrastata, bene Cina

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Borse asiatiche in ordine sparso dopo l'ultima correzione a Wall Street, con gli investitori che guardano alle persistenti tensioni sul commercio tra Cina e Usa, le prospettive di un aumento dei tassi da parte della Fed. In rialzo i listini cinesi dopo i dati del Pil del terzo trimestre e l'intervento congiunto delle tre autorità di vigilanza e regolamentazione cinese che ha rassicurato i mercati.

Archivia la seduta in calo Tokyo (-0,56%). Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a un livello di 112,30, e sull'euro a 128,70. A contrattazioni ancora in corso, volano i listini della Cina con Hong Kong (+1%), Shanghai e Shenzhen (+2,3%). In calo Mumbai (-1%) mentre è positiva Seul (+0,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla bilancia partite correnti dell'Eurozona e le vendite delle abitazioni negli Stati Uniti.