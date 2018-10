Borsa: Milano in rosso cede l'1,6%

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - A Piazza Affari (-1,6%) crolla l'intero comparto delle banche. Sin da stamane la Borsa di Milano appare nervosa dopo la lettera dell'Europa al governo italiano sulla manovra finanziaria. Tensioni anche sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund a 335 punti base ed il rendimento del decennale italiano al 3,75%.

Sotto pressione Mps, Carige, Ubi e Banco Bpm che cedono oltre il 5%. Andamento negativo anche per Unicredit (-4,5%), Banca Generali (-3,5%), Bper (-3%) e Intesa (-2,7%). Seduta in rosso per Leonardo (-4,7%), Prysmian (-4,3%) e Fca (-4%). Giù Tim (-3,5%) e Mediaset (-0,6%).

In rialzo Saipem (+1%), Ferrari (+0,6%), Recordati (+0,4%) ed Eni ed Enel (+0,2%).