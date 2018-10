Borsa: Europa prosegue debole

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Borse europee deboli con gli investitori alla finestra in attesa di vedere gli sviluppi delle tensioni geopolitiche e le decisioni della Fed. Sui listini del Vecchio continente pesano anche le vicende interne italiane dopo la lettera della commissione europea che boccia la manovra. Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 1,1450 a Londra.

Piazza Affari (-1,5%) è la peggiore in Europa appesantita dalle perdite delle banche. In calo anche Madrid (-0,7%), Parigi (-0,3%) e Parigi (0,2%). In controtendenza Londra (-0,2%), alle prese con il tema dell'accordo con l'Europa sulla Brexit.

In Europa andamento negativo per il comparto finanziario (-0,8%) dove, oltre alla situazione pesante delle banche italiane, sono in forte calo Caixa bank (-3,4%), Banco Bilbao (-2%), Credit Agricole (-2,8%), Bnp Paribas (-1,7%). In calo le Tlc (-0,5%) con Telia (-5%), Iliad (-0,8%) e Orange (-0,2%).