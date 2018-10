Borsa: Europa apre debole

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Le Borse europee aprono deboli dopo l'ultima correzione a Wall Street, con gli investitori che guardano alle persistenti tensioni sul commercio tra Cina e Usa, le prospettive di un aumento dei tassi da parte della Fed. Occhi puntati anche sulle vicende interne italiane relative alla manovra finanziaria.

L'indice d'area stoxx 600 è in lieve rialzo (+0,1%). In positivo Londra (+0,24%), piatte Francoforte (-0,09%) e Parigi (+0,06%). In calo Madrid (-0,17%).