Astaldi: Ihi resta in partita

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Il colosso giapponese delle infrastrutture Ihi è ancora interessato ad Astaldi e nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra i giapponesi e il vertice del general contractor romano che ha appena ricevuto il via libera dal Tribunale a presentare una proposta di concordato in continuità aziendale. Il direttore di Ihi Infrastructure Systems Koichi Tokuda, ha detto al Sole 24 Ore, di aver incontrato Paolo Astaldi e col presidente Tamotsu Saito ha confermato che "i colloqui continuano". Ihi avrebbe dovuto rilevare il 18% della società romana all'esito dell'aumento di capitale da 300 milioni parte del piano di rafforzamento da 2 miliardi presentato al mercato nei mesi scorsi. Piano saltato poi per effetto dei ritardi della vendita della concessione sul Terzo Ponte sul Bosforo. Nel frattempo le trattative su questo fronte proseguono e la società romana resta confidente di concludere la cessione entro fine anno. Il titolo è nervoso in Borsa: in ribasso in mattinata ora guadagna lo 0,7% a 0,57 euro.