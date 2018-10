Abi,danni spread,confrontarsi con Ue

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "L'ulteriore crescita dello spread peggiora le prospettive degli equilibri dei conti pubblici e complica le attività produttive tutte e gli investimenti delle famiglie e delle imprese". Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli in una dichiarazione dove auspica "un più costruttivo confronto fra Autorità italiane ed europee per superare questo clima dannoso all'economia". "Non si può rimanere indifferenti di fronte alla ulteriore crescita dello spread e non ci si deve abituare a ciò che spingerebbe l'Italia indietro rispetto alla ripresa" ha aggiunto.