Tria incontra China Investment

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato questa mattina a Milano il numero due della Cic, China Investment Corporation, Tu Guangshao, il più grande fondo sovrano del mondo. L'incontro fa seguito a quello che il ministro ha avuto lo scorso agosto in occasione della sua visita a Pechino. Nell'incontro Tria e Tu si sono accordati per dar seguito ad un progetto di un fondo comune italo-cinese destinato ad aumentare gli investimenti nei settori industriali sui due mercati. Entro fine anno sarà elaborata una bozza di accordo che dovrebbe essere firmata all'inizio del 2019. Tria ha sottolineato come il progetto punti a "mettere insieme non solo capitali ma anche le conoscenze e le analisi per promuovere la cooperazione tra i due Paesi e mettere in moto un'iniziativa comune con ricadute dirette e indirette sul reciproco dialogo".