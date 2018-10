Manovra: Tria con Ue dialogo costruttivo

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Con le autorità dell'Ue apriremo un "dialogo costruttivo. Questa sera incontrerò a Roma Moscovici".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso dell'assemblea di Assolombarda a Milano.

"La strategia espansiva non è temeraria. Le nostre scelte non mettono a rischio i conti pubblici", ha inoltre assicurato il ministro. Sulla manovra sono "convinto - ha aggiunto - della stabilità del nostro impianto".

"Il rinnovamento delle infrastrutture che abbiamo in programma serve per garantire la qualità degli investimenti pubblici e per colmare il gap di competitività del Paese", ha affermato Tria in un altro passaggio del suo intervento davanti agli industriali milanesi, spiegando come "la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per garantire un sistema infrastrutturale all'avanguardia, che offra la possibilità di investire e di programmare lo sviluppo nel Paese".