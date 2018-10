Manovra: Camusso, condono pro-evasori

(ANSA) - PALERMO, 18 OTT - "Della manovra conosciamo al momento il comunicato di Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri che elenca molte cose ma mancano i dettagli ed è anche difficile commentare gli annunci. Colpisce che, la prima e fondamentale ipotesi che c'è dentro il decreto fiscale, è un gigantesco condono". Lo dice la leader della Cgil Susanna Camusso a margine della presentazione a Palermo di un libro su Pio La Torre. "Per un Paese che ha bisogno di trovare risorse per lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro - aggiunge Camusso - si parte invece con una operazione che è quella di dire ancora una volta agli evasori continuate pure a evadere perché tanto poi qualcuno vi salverà. E credo che, come tutti siamo in grado di vedere siamo passati da una teorica rottamazione delle cartelle di nuovo a un gigantesco condono, questo diventerà il segno della manovra".