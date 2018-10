In Italia record business angel donne

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - L'Italia è al primo posto in Europa per presenza di donne fra i business angel, una persona che si appassiona a una startup, la finanzia e l'aiuta, portando, oltre al capitale, la propria esperienza, conoscenze, contatti. Il nostro paese è primo con una percentuale dell'11,5%, secondo quanto emerge dall'analisi di Italian Angels for Growth, il principale network di business angel italiano, presentata durante la riunione annuale a Roma. Il business angel a differenza dei fondi di investimento investe risorse proprie e spesso la sua motivazione non è esclusivamente finanziaria.

All'interno del network di IAG, che nel 2017 è stato classificato come uno dei 5 maggiori investitori di venture capital in Italia, la percentuale femminile arriva al 16% con 26 donne su 163 soci attivi.