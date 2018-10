Falso che Marina voglia vendere Mediaset

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - "Non è vero" che la presidente di Fininvest Marina Berlusconi stia spingendo il padre Silvio a vendere Mediaset. La smentita è arrivata dal presidente del gruppo televisivo, Fedele Confalonieri, a margine dell'assemblea di Assolombarda.

L'ipotesi che Marina avesse suggerito al padre di cedere il gruppo televisivo è stata fatta da un sito di gossip cui Fininvest ha già risposto: "Contrariamente a quello che avete scritto, Marina Berlusconi ritiene un'idea totalmente senza senso quella di vendere Mediaset".

Nessuna novità poi su un eventuale accordo extragiudiziale tra Mediaset e Vivendi per il mancato perfezionamento della vendita di Premium ai francesi. "Siamo in tribunale", ha detto Confalonieri.