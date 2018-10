eBay denuncia Amazon, ci ruba venditori

(ANSA) - WASHINGTON, 17 OTT - eBay ha denunciato Amazon, accusando il gigante delle vendite online di usare una tattica illegale per reclutare venditori sulla propria piattaforma, un'attività che risalirebbe almeno al 2015. eBay sostiene che i rappresentanti della società di Jeff Bezos hanno abusato del sistema interno di email per contattare venditori, violando le regole del mercato. Nell'atto di citazione presentato nella contea di Santa Clara, California, il sito di vendita e aste online fondato da Pierre Omidyar accusa i rappresentanti di Amazon di aver creato account eBay per sollecitare le loro 'prede', spesso mandando messaggi pochi minuti dopo aver completato i loro profili.