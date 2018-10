Dopo Cia, Bin Laden,Palantir va in Borsa

(ANSA) - NEW YORK, 18 OTT - Dagli 007 a Osama bin Laden, passando per le spie cinesi contro il Dalai Lama. E ora Palantir punta alla Wall Street, dove potrebbe sbarcare nella seconda metà del 2019 a una valutazione di 41 miliardi di dollari. Una delle società più riservate e segrete della Silicon Valley, Palentir ha costruito la sua reputazione nell'analisi di grandi volumi di dati per le agenzie di intelligence e i governi di tutto il mondo. Secondo indiscrezioni, le sue analisi hanno aiutato gli Stati Uniti a scovare e uccidere bin Laden, la mente degli attentati dell'11 settembre. Ma anche a far saltare reti terroristiche e di spionaggio online, come la cinese GhostNet che in passato aveva preso di mira migliaia di computer sparsi nel mondo, inclusi quelli negli uffici del Dalai Lama. Fra i suoi clienti pubblici americani, Palantir vanta -secondo indiscrezioni -la CIA, l'Fbi, il Commando per le operazioni speciali e West Point.Palantir è popolare anche fra gli hedge fund e le banche, che usano il suo software Metropolis.