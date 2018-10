Covip, 14,1 mld Casse in titoli di Stato

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - I titoli di debito delle Casse previdenziali dei professionisti, nel 2017, "ammontano a 19,1 miliardi di euro, pari al 22,4% delle attività, in diminuzione di 2 punti percentuali rispetto al 2016" e, nel dettaglio, "i titoli di Stato, pari a 14,1 miliardi, formano il 16,5% dell'attivo, in calo di 1,5 punti percentuali" in un anno. A renderlo noto il presidente della Covip, Mario Padula, specificando come i titoli di Stato su cui gli Enti pensionistici hanno investito "per il 77% son costituiti da emittenti sovrani dell'area euro (circa i quattro quinti sono italiani), per il 13,1% da titoli degli Stati Uniti e per il 2,3% dal Giappone", percentuali "in linea con quelle rilevate nel 2016". I titoli di Stati non aderenti all'Ocse sono, infine, pari al 3,5% del totale.