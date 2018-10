Cambi:euro parte in calo a 1,148 dollari

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Euro in calo all'avvio di giornata.

La monete unica europea cede lo 0,15% a 1,148 dollari. In Asia lo yen guadagna lo 0,1% a 112,49 dollari mentre lo yuan cinese scende ai minimi dal 2017 (-0,1% a 6,935) dopo che, nonostante le accuse di Trump, il ministero del tesoro Usa ha riconosciuto oggi in un rapporto che la Cina non ha svalutato la propria moneta per favorire l'export.