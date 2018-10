Borsa Milano non trova direzione

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Continui cambi di direzione per Piazza Affari, che adesso viaggia sulla parità a 19.470 punti, mentre in Ue si discute della manovra e il Movimento Cinque Stelle parla di un testo manipolato del decreto fiscale. Il settore bancario è in ribasso, mentre lo spread è a 308 punti, dopo aver aperto a 310. Banco Bpm perde il 2%, Unicredit lo 0,96%, Ubi l'1,3%, Intesa l'1%, Mps l'1,1%, Bper lo 0,7%.

Continua il crollo di Buzzi Unicem (-6%), in scia alle perdite del settore dovute al taglio del target per il 2008 del gruppo tedesco HeidelbergCement (-8,6%). Fra i titoli a minor capitalizzazione, il gruppo Trevi perde l'1,4%, dopo aver comunicato il rinvio dell'approvazione della semestrale. Salgono invece Tim (+2,8%) e Ferragamo (+2,4%). Bene Astaldi (+1,4%), dopo il via libera del Tribunale alla proposta di concordato.