Borsa Milano gira in positivo, sale Tim

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Piazza Affari inverte la rotta dopo i primi scambi e gira in positivo, con un guadagno dello 0,5% a 19.560 punti. In testa al listino c'è Tim, che sale del 2,5%.

Bene anche Astaldi (+1,7%), dopo il via libera del Tribunale alla proposta di concordato. Atlantia è in rialzo dell'1%. Sotto pressione, invece, Buzzi (-5%), ai minimi da due anni, e St (-2,7%). Il comparto banche sale dello 0,13%, con Bper che cresce dello 0,98%, Unicredit dello 0,38%, Banco Bpm dello 0,17%. Piatta Intesa, mentre Ubi cede lo 0,17%. Male anche Mps, che perde lo 0,67%. Sulla parità Carige.