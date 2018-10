Borsa: Europa positiva, sale Milano

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Borse europee positive dopo la prima ora di scambi, con Milano in crescita dello 0,3% nei giorni del test europeo alla manovra, e Madrid in rialzo di mezzo punto percentuale. Francoforte e Parigi sono entrambe in crescita dello 0,4%, mentre Londra guadagna lo 0,19%. Nel giorno delle trimestrali, Ericsson sale del 3,8%, Unilever dell'1,5%, e Nestlè dello 0,68% e Novartis del'1,2%: oltre ai conti, sull'andamento del gruppo farmaceutico pesa l'acquisto di Endocita per 2,1 miliardi di dollari. Lo spread fra Btp e Bund è a 306 punti, in lieve calo rispetto all'apertura a 310. Euro debole, a 1,15 dollari.