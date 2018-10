Alitalia: Assolombarda chiede referendum

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi chiede che gli italiani si possano esprimere "con un referendum" per "dire se vogliono pagare di tasca propria per Alitalia". "Diciamo no a uno Stato che crede di poter rigestire il trasporto aereo", afferma e ricorda che "abbiamo profuso sei volte l'ammontare di quello che il Venture Capital dà alle start-up in un anno e tutto questo per un vettore che perde 1,2 milioni di euro al giorno".