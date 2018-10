Borsa:Asia, effetto Netflix,Tokyo +1,29%

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Effetto Netflix sui titoli tecnologici nelle principali borse di Asia e Pacifico, al secondo giorno di rialzi dopo un periodo di difficoltà che dura dallo scorso 5 ottobre, con le sole eccezioni di martedì e giovedì scorsi. Tokyo ha guadagnato l'1,29%, seguita da Sidney (+1,18%) e Seul (+1,15%). Chiusa per festività Hong Kong, ancora aperte invece Shanghai (+0,46%) e Mumbai (+0,14%). Positivi i futures sull'Europa, negativi quelli Usa in vista della produzione edile e dell'inflazione nell'Ue, delle richieste di mutui, delle concessioni edilizie e delle scorte di greggio americane e, soprattutto, dei verbali dell'ultima riunione della Fed. Per domani è atteso invece l'Eurosummit a Bruxelles. Sulla piazza di Tokyo, dopo i conti migliori delle stime del colosso televisivo in streaming Netflix, che ha fatto il botto a New York (+17% sul mercato serale) hanno corso oggi i tecnologici Yaskawa (+4,16%), Konami Holdings (+3,98%), Kyocera (+3,06%) Dentsu (+2,25%), Softbank (+2,13%) e CyberAgent (+1,7%).