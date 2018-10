Borsa: Milano chiude in calo,pesano auto

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - La Borsa di Milano (-1,3%), peggiore in Europa, archivia l'ennesima seduta in rosso. A Piazza Affari pesano le perdite dei titoli automobilisti dopo il calo delle vendite a settembre. Gli investitori, intanto, guardano alle mosse del governo ed ai rapporti con l'Ue per la manovra finanziaria. E le vicende italiane incidono sull'andamento dell'euro, in calo sul dollaro a 1,1533 a Londra.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 308 punti base, sui livelli massimi di seduta, con il rendimento del decennale italiano al 3,54%.

A Piazza Affari termina in rosso la galassia delle auto con Fca e Cnh (-4,1%), Exor (-3,6%), Ferrari (-3,3%) e Pirelli (-3,2%). Male Astaldi (-5%), dopo la decisione del tribunale di Roma che ha accolto la richiesta di concordato. In ordine sparso le banche con Carige (-1,7%), Intesa e Mediobanca (-1,1%), Mps (-0,8%) e Banco Bpm (-0,6%). In terreno positivo Unicredit (+0,3%), Ubi (+0,2%), Bper (+0,1%).

In cima al listino Campari (+1,6%), Brembo (+1%) ed Stm (+0,8%).