Borsa: Milano accelera (+1%) con Stm

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Piazza Affari consolida il timido rialzo segnato in apertura (Ftse Mib +1%) spinta da Stm (+4,38%) sulla scia del balzo dei tecnologici in Asia all'indomani dei conti di Netflix e dopo risultati migliori delle stime delle rivali Lam Research d Asml. In luce anche Moncler (+2,81%) dopo la raccomandazione d'acquisto degli analisti di Fidentiis, mentre i bancari Carige (+5,36%), Bper (+2,5%), Banco Bpm (+1,78%), Unicredit (+1,32%) e Intesa (+0,92%), sono favoriti dal calo dello spread a 292 punti, lievemente al di sotto della chiusura della vigilia. Bene Saipem (+1,62%), Mediaset (+2,05%) e Atlantia (+0,87%), dopo la revisine del 'decreto Genova' che apre ad un coinvolgimento di Autostrade nei lavori propedeutici per il rifacimento del Ponte Morandi. Giù Prysmian (-0,9%), Fca (-0,76%) e Pirelli (-0,03%) dopo i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa. Corre Juventus (+4,52%), deboli invece Bim (-4,26%) e Beghelli (-3,1%) fuori dal paniere principale.