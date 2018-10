Borsa: Europa sale, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Borse europee positive, spinte dai titoli tecnologici dopo la trimestrale migliore delle stime di Asml (+6,71% ad Amsterdam) e all'indomani di quelli di Netflix a New York. Milano (Ftse Mib +0,6%) guida i rialzi favorita anche dallo spread sotto quota 300 punti, che spinge i bancari Bper (+2,75%), Banco Bpm (+1,52%) e Unicredit (+1%). Seguono Parigi (+0,41%), Madrid (+0,21%) e Londra (+0,16%), alla vigilia dell'Eurosummit che si occuperà, tra le altre cose, anche di Brexit. In luce i tecnologici Stm (+4,69%), Infineon (+5,02%), Asm International (+4,44%) e Ams Ag (+3,24%). In campo bancario salgono Sabadell (+1,58%), Credit Agricole (+1,19%) e Commerzbank (+0,88%). Scivolano Danone (-3,64%) dopo la trimestrale e Coca Cola (-1,92%), nonostante la raccomandazione di tenere il titolo con rialzo del prezzo obiettivo degli analisti di Wood. Negativi i futures Usa in vista dei mutui, delle concessioni edilizie, delle scorte di greggio e dei verbali dell'ultima riunione della Fed.