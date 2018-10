Borsa: Europa debole, Milano -0,7%

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Borse europee deboli a metà seduta, ad eccezione di Londra (+0,32%), con Milano (-0,7%) fanalino di coda, mentre lo spread Btp/Bund ha superato di nuovo la soglia psicologica dei 300 punti. Parigi perde lo 0,17%, mentre Francoforte e Madrid cedono entrambe lo 0,4%. Negativi i futures Usa dopo il calo registrato dalle richieste settimanali di mutui ed in attesa delle nuove costruzioni di case, delle concessioni edilizie e delle scorte di greggio, anche se gli occhi sono puntati sui verbali dell'ultimo incontro della Fed, attesi in serata. Prosegue la corsa dei titoli tecnologici dopo le trimestrali di Asml (+3,8%) e Netflix. Salgono Asm International (+3,2%), Stm (+2%) e Infineon (+1,2%) mentre soffrono gli automobilistici Peugeot (-3%), Renault (-2,3%) ed Fca (-2,1%) dopo le vendite nell'Ue. Sotto pressione Danone (-3,49%) che sconta una trimestrale deludente per gli analisti e il farmaceutico Fresenius (-17,7%), che ha lanciato una allarme sui conti di fine anno.