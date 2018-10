Borsa: Europa contrastata Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Invertono parzialmente la rotta le principali borse europee dopo un avvio di seduta positivo, con Londra (+0,31%) e Parigi (+0,23%) in rialzo a differenza di Francoforte, Milano e Madrid (-0,2% tutte). Negativi i futures Usa in attesa delle richieste settimanali di mutui, delle nuove costruzioni di case, delle concessioni edilizie e delle scorte di greggio, anche se gli occhi sono puntati sui verbali dell'ultimo incontro della Fed, attesi in serata. Prosegue la corsa dei titoli tecnologici dopo le trimestrali di Asml (+4,2%) e Netflix. Salgono Asm International (+4,1%), Stm (+2,9%) e Infineon (+1,9%) mentre pesano gli automobilistici Peugeot (-2,6%), Renault (-2,37%) ed Fca (-1,7%) dopo le vendite nell'Ue e Danone (-3,49%) sconta la trimestrale disallineata dalle stime. Contrastati i bancari Bper (+1,35%), Unicredit (+0,7%) e Intesa (-0,56%) con lo spread Btp/Bund sopra 295 punti.