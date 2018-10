Borsa: Europa chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Chiusura in negativo per le Borse europee, in attesa dei verbali dell'ultima seduta della Fed e con le tensioni geopolitiche. In calo l'euro sul dollaro a 1,1540 a Londra, che risente delle vicende italiane sulla manovra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%. In rosso Madrid (-0,86%), Parigi (-0,54%), Francoforte (-0,52%). Piatta Londra (-0,07%).